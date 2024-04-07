Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri saatsiz yapılıyor

Ramazan Bayramı tatili başladı. İstanbul ve Trakya'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi, Ege ve Akdeniz sahillerine gitmek üzere tatilciler yollara çıktı.

Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçmek isteyen tatilciler, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde araç kuyruğu oluşturmadı. Her yıl yaşanan araç kuyruğu, bu kez 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullananlar ve artırılan arabalı vapur seferleri nedeniyle oluşmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü tatilciler için adeta can suyu oldu. 1915 Çanakkale Köprüsünde trafik akıcı bir şekilde devam etti.

Boğaz hatlarında 24 saat aralıksız sefer

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada 9 günlük bayram tatili süresince 17 gemiyle hizmet verilecek.

Kilitbahir ve Eceabat hatlarında tarifelere akşam ve gece seferleri eklenirken, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatları olan Boğaz hatlarında 24 saat aralıksız sefer yapılmaya başlandı. Gökçeada'da sefer sayısı günde 24 sefere, Bozcaada'da günde 18 sefere çıkartıldı. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında online bilet doluluk oranları yüzde 80'lere varan oranlara ulaşırken, sadece yaz sezonlarında aktif olan Bozcaada'dan dönüş rezervasyon uygulaması, Ramazan Bayramı'na özel olarak uygulanmaya başlanacak.