Mersin'deki 'Taş Bina' müzeye dönüştürülecek

Büyükşehir Belediyesi birimlerinin taşınmasının ardından boşaltılan binada, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca restorasyon başlatıldı.

Yaklaşık 3 bin 200 metrekare alana sahip olan tarihi yapı, çalışmanın ardından kent müzesi olarak hizmete açılacak.

Binada, sergi ve toplantı salonları ile fuaye alanı da bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, "Taş Bina'mız, şehrin ortak kullanımına katılarak, Mersin ve Mersinlilerle yaşamaya devam edecek" ifadesini kullandı.

"Taş Bina", 1900'lerinden başından itibaren tuz deposu, konut ve fabrika gibi farklı amaçlarda kullanılmış, sonrasında uzun yıllar Büyükşehir Belediyesi hizmet binası olarak tercih edilmişti.