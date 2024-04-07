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Ali Koç'tan Süper Kupa açıklaması: İsyanımızın ilk adımını atıyoruz

Süper Kupa maçı öncesi konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İsyanımızın ilk adımını istemeyerek Şanlıurfa'da atmak zorundayız." dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Nisan 2024 20:07, Son Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:09
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Ali Koç'tan Süper Kupa açıklaması: İsyanımızın ilk adımını atıyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'la oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün İslam Çupi'nin sözlerini hatırlama günüdür. Geldiğimiz nokta itibarıyla Fenerbahçe, yüzde 50 şansı olduğu Süper Kupa müsabakasına A takımı getirmeyip kupa şansını çok daha zayıflatmış bunu da inandığı değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır.

Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kumpası, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan şampiyonluklarımız. 3 Temmuz kumpas sürecinde açılan davaların hala sonuçlanmaması. Bunlar sadece bazı olaylar.

Bugünkü tepkimiz ve Süper Kupa'daki duruşumuz, sadece maçın tarihiyle ya da son deplasman maçında yaşadıklarımızla ilgili değildir.

"İSYANIMIZIN İLK ADIMINI ATIYORUZ"

Bütün bu garip olayların tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe'yi isyan noktasına getirmiştir. İsyanımızın ilk adımını istemeyerek Şanlıurfa'da atmak zorundayız.

Kötülüklerin, kötülüğün tarifi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve artarak devam etmiştir.

Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm olayı değildir.

Biz çok sabırlı davrandık, sakin olmaya çalıştık. Haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine ve haksızlıklara rağmen spora ve sporcuya odaklandık. Olimpiyatlara en çok sporcu gönderenlerden birisi Fenerbahçe'dir.

"YABANCI HAKEM GETİRİN"

TFF; isteseniz, planlasanız bu kadar olayı bir sezona sığdıramazdınız. Bizim isyanımızı bir maç tarihine bağlayan arkadaşlar gerçekten kötü niyetlisiniz. Maç planlamasına bakalım... Yunan federasyonunu örnek olarak gösteriyorlar. Kendi beceriksizliklerini karşı bu kararları paylaşıyorlar. Yunan federasyonu yabancı hakem getiriyor o zaman sizde getirin.

Galatasaray Avrupa'da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı?

Şanlıurfa bizim gideceğim Atina deplasmanıyla aynı mesafededir. Biz 'Karagümrük maçımızı ertelemeyin, bu maçı erteleyin' dedik. 'Rakip istemiyor' dediler. 'Karagümrük de istemiyor. Onu ne yapacaksınız?' dedik 'Onu hallederiz' diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a gücün yetmiyor öyle mi?

"BİLETLERİN HEPSİ SATIN ALINDI"

Biz Şanlıurfa'ya borçluyuz. Buradaki biletlerin hepsini Fenerbahçe Kulübü satın almıştır. Biletlerle ilgili bir kayıp yoktur. 2011 yılında oynanmayan Süper Kupa'nın Beşiktaş'la Şanlıurfa'da oynanmasını talep edeceğiz. Süper Kupa'nın burada yapılmasını öneren de Fenerbahçe'dir. Oynamak isterdik ama kararımızın arkasındayız."

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