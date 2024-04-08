8 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Antakya'da Türkiye Kore Dostluk Geçici Konaklama Merkezi İftar Programı'na katılacak.

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