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4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu

Türkiye 2023 ve 2024 seçimlerini geride bıraktı. 4 yıllık seçimsiz reform dönemi başladı. Bu dönemin en önemli gündem maddesi enflasyonla mücadele olacak. Bundan sonra orta vadede yeni emeklilik sistemi için adım atılacak. Yeni emeklilik sisteminde neler olacak? İşte detaylar...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 08:27, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 08:28
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4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu

Bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak olan TBMM'nin önemli düzenlemelerin içinde ekonomi ile ilgili tasarılar bulunuyor. Bunun yanında milyonlarca vatandaşa erken emeklilik imkanı getirecek birçok düzenleme orta vadede devreye girecek. Hükümetin en öncelikli gündemi enflasyonu düşürmek...

4 YIL SEÇİMSİZ REFORM DÖNEMİ

Türkiye yerel seçimleri tamamladı ve belediye başkanlarını seçti. Bundan sonra hükümetin önünde 4 yıldan fazla bir seçimsiz dönem bulunuyor. Bayram tatilinin bitmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun bir mesaiye başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI SONRASI HÜKÜMETİN VE MECLİS'İN GÜNDEMİNE GELECEK 5 DÜZENLEME

Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.
Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.
Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.
Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.
Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.

2024 yerel seçimleri sonrası gerçekleştirilen ilk EKK toplantısı sonrası alınan kararlara göre;

Enflasyonla mücadele tüm alanlarda güçlenecek.
Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refahın sağlanması için atılan adımlar sıkı takibe alınacak.
İstihdamın arttırılması ve fiyat artışlarının frenlenmesi için çalışmalara hız verilecek.

İLK HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK

Enflasyon kontrol altına alındıktan sonra orta vadede yeni emeklilik sistemi başta olmak üzere diğer reformlar için adımlar atılacak. Çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemeler için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordineli olarak çalışıyor.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ ORTA VADEDE DEVREYE GİRECEK

Hükümetin en öncelikli gündemi enflasyon olurken orta vadede de yeni emeklilik sistemi dahil düzenlemeler devreye girecek. Emekliler için yapılacak destekler, indirimler ve gelir artırıcı önlemlerin yanında memurların beklediği 3600 ek gösterge yasası, tamamlayıcı emeklilik, iş kanununda yapılacak değişiklikler, çalışma saatleri ile ilgili yenilikler, uzaktan, esnek çalışma modelleri de bir bir devreye alınacak yasal düzenlemeler olacak.

Özellikle yaklaşık 1 milyon esnafı ilgilendiren SSK, Bağ-Kur prim eşitliği, annelere sosyal güvence ve emeklilik imkanı gibi konular belli bir takvim çerçevesinde ele alınacak.

İşte önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelecek erken emeklilik formüllerinden bazıları şöyle:

ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Emeklilik şartlarında SSK ile Bağ-Kur arasındaki farkı kapatacak ilk adım küçük esnaf için atılacak. 1 milyona yakın basit usulde vergilendirilen küçük esnafın 9 bin gün olan Bağ-Kur prim şartı 7200 güne düşecek. Böylece esnaf 5 yıl yani 1.800 gün daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecek. Düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor.

Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7.200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan yaşı) tamamlaması gerekecek.

EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.

ANNELERE YIPRANMA PAYI

Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Burada ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir modelin uygulanması bekleniyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşından indirim yapılırken, prim de eklenebilecek.

FARUK ERDEM - METE DİRİCE

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