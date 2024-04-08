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Kocayı kıskanmak boşanma sebebi

Yargıtay, kocasının telefonundan akrabalarının numarasını silen, kardeşlerinin elinden yemek yemesini ve su içmesini dahi kıskanan kadını kusurlu kabul etti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 09:09, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:11
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Kocayı kıskanmak boşanma sebebi

Yargıtay'ın gündemine yansıyan 'kıskançlık davası' Kayseri'de görüldü. Koca, eşinin aşırı kıskanç olduğunu, bu durum yüzünden ailesi ile arasının bozulduğunu, kadın ise kocasının kendisine kötü sözler söylediğini savunarak evliliklerini bitirmek için karşılıklı boşanma davası açtı. Yerel mahkemede yapılan yargılamada, eşinin kendisini aşırı kıskandığını, hatta kardeşleri ile kurduğu iletişimden rahatsızlık duyduğunu ifade eden koca, haklı bulundu. Kocanın karısına söylediği sarsıcı sözleri hafif kusur sayan yerel mahkeme de, çiftin boşanmasına karar vererek, kadının yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddetti. Erkek lehine de 10 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi tazminata hükmetti. Karara itiraz edilince dosya, Kayseri 2'nci Hukuk Dairesine geldi. Yerel mahkemenin kararını bozan mahkeme, erkek yerine kadına 20 bin lira maddi, 20 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

KIZ KARDEŞİNİN ELİNDEN SU İÇMESİNİ BİLE...

Dosya bu kez koca tarafından Yargıtay'ın gündemine taşındı. Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, kadının, kocasının elinden telefonunu alarak tüm akrabalarının numarasını sildiğine, erkek kardeşinin elinden yemek yemesini, kız kardeşinin elinden de su içmesini bile kıskançlık konusu yaptığına dikkat çekti. Kıskançlık sebebiyle erkeğin ailesinin çiftin evine bile gelmediğine, ilişkilerinin zedelendiğine dikkat çeken Daire, kadını ağır kusurlu kabul etti. Daire, kadına tazminata hükmedilmesini yasaya aykırı bularak bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu.

YEŞİM ERASLAN

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