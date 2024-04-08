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Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 27 Nisan'da toplanacak seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 10:10, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:41
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Akşener: Kurultayda aday olmayacağım

Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca Türkiye'nin ihtiyaçlarını merkeze aldığını belirtti. Her kararının, her tutumumun sorumluluğunu almayı da mutlaka bildiğini vurgulayan Akşener, ödenmesi gereken bedelleri de başkalarından bir beklentisi olmaksızın her defasında ödediğini, bundan da asla pişman olmadığını ifade etti.

Partisinin, yetkili kurullarının kararı doğrultusunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine "hür ve müstakil olarak girmeyi tercih ettiğini" hatırlatan Akşener, "Bu kararı almamızdaki gayemiz, partimizi Türkiye'de gittikçe yerleşik hale gelen siyasi kutupların yörüngesinden çıkartmak, milletimize de iki seçenek arasına sıkıştırıldığı rekabetsiz siyasetten kurtaracak nitelikte yeni bir seçenek sunarak ülkemize toplumsal, siyasi ve kurumsal çerçevede zararlarını hep beraber deneyimlediğimiz kutuplaşma ortamına son vermek için ilkesel bir adım atmaktı." ifadelerini kullandı.

- "Ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım"

"Bu kararı alırken karşılarına kimleri aldıklarını bildiklerini" kaydeden Akşener, açıklamasına şöyle devam etti:

"Göğüsleyeceğimiz türlü zorlukların, gayriahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılacak galiz taarruzların elbette bilincindeydim. Potansiyel olarak alabileceğimiz menfi seçim sonucu riskinin, velhasıl yine bir bedel ödeme gerekliliğinin doğabileceğinin de pek tabii farkındaydım. Bu nedenle de süreç boyunca sonuçların sorumluğunun şahsıma ait olduğunu her fırsatta vurguladım. Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım."

"Kendisinin dün olduğu gibi bugün de milletin, devletin ve memleketin iyiliği için her türlü bedeli ödeyeceğini" ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.

Kurultayımızın şimdiden partimiz, milletimiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

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