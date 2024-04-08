İŞKUR, ilk çeyrekte 336 bin kişinin istihdamına aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatına katılımı desteklediklerini, istihdamı koruyarak artırdıklarını belirtti.

2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini ifade eden Işıkhan, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamıdna 856 bin 589 vatandaşla bireysel görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Işıkhan, öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.