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Kamu ihale sözleşmelerinde 'yeşil çimento' kullanımı teşvik edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri kapsamında, yeni dönemdeki kamu ihale sözleşmelerinde "yeşil çimento" kullanımının teşvik edileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 13:33, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:37
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Kamu ihale sözleşmelerinde 'yeşil çimento' kullanımı teşvik edilecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yüksek Fen Kurulu tarafından, kamu ihale sözleşmelerinde düşük karbon emisyonuna sahip yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Buna göre, bakanlık tarafından yayımlanan Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ ile yapı malzemelerinin karbon salınımının en düşük düzeylere indirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve yeşil çimento kullanımının yaygınlaştırılması teşvik edilecek.

Kararla, Türkiye'nin Uluslararası İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkı sağlanacak.

Yeni dönemde kamu ihale sözleşmelerinde, çevresel etkileri, teknik üstünlükleri ve maliyet avantajlarıyla öne çıkan, daha düşük klinker oranına ve karbon emisyonuna sahip yeşil çimentoların kullanımı teşvik edilecek. Böylece yeşil çimento kullanımı yaygınlaştırılacak.

- "Her türlü inşa faaliyetinde yeşil çimento dönemine geçiş yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konulan 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri için yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu anlamda inşaat sektöründe yeni bir adım daha atıldığını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bundan sonra yapılacak olan konut, ticari alan, sosyal donatı gibi her türlü inşa faaliyetinde yeşil çimento dönemine geçiş yapıyoruz. Çevre dostu ve enerji verimliliği olan yeşil çimentolar inşaatlar sırasında ortaya çıkan karbon salınımlarını minimuma indirecek. Doğaya tam uyumlu yeşil çimentolar ile 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz kapsamında güçlü ve sürdürülebilir bir adım atmış olacağız. Bakanlık olarak tüm yenilikçi uygulamaları hayata geçirerek, daha temiz ve daha yeşil bir Türkiye hedefimiz için çalışmalarımızı her alanda sürdürmeye devam edeceğiz."

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