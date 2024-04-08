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Hava astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde motosikletiyle kaza yapan 21 yaşındaki hava astsubay öğrencisi, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 14:22, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 14:31
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Hava astsubay öğrencisi, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Kaza saat 11.00 sıralarında, Betontaş Yolu Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi Emir Furkan Çayır (21) idaresindeki plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bir evin bahçesine savruldu. Emir Furkan Çaylak da motosikletle beraber metrelerce sürüklenirken kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kazanın olduğu bölgeyi güvenlik çemberine alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aslen Ispartalı olduğu öğrenilen Emir Furkan Çayır'ın cenazesinin, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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