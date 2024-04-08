Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'in görevlendirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 14:40, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:01
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ilçede YSK tarafından iptal edildiği ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği 2 Haziran'a kadar Valilik Makamının 07.04.2024 tarih ve E32463971250103422 sayılı oluru ile Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.