Kulüpler, TFF'nin seçime gitmesi için imza topluyor

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.

Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

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