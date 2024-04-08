Lütfü Savaş'tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor.

AK Parti'li Mehmet Öntürk'e Hatay İl Seçim Kurulu tarafından mazbata verilmesinin ardından dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri ile birlikte YSK'ya 86 sayfalık itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede Hatay'da öncelikle oyların yeniden sayılması, bu reddedilirse geçersiz oyların sayılması, bu da reddedilirse seçimin yenilenmesi talep edildi.

Seçimi 2 bin 569 oy farkla kaybeden CHP adayı Lütfü Savaş, CHP'nin itirazının görüşüldüğü saatlerde YSK önünde partililerle bir araya gelerek açıklama yaptı.

Savaş, itiraz süreci devam ederken mazbata verilmesini eleştirerek, "Bu tutum seçimin oldubittiye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur. 3 bin 389 ölmüş seçmene oy kullandırıldığı açık bir tespit olarak sunulmuştur. Hatay halkının yarınlarını feda etmeye niyeti yoktur. Hatay halkı, iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir. Hatay bugün artık hepimizin şahsi meselesidir. 31 Mart'ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasiye ve adalete sahip çıkın." dedi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı eleştiren Savaş şunları söyledi:

"Sayın Valimiz geldiğinden itibaren siyaset yaptı, Lütfü Savaş'ı kötülemek için mesai harcadı. Valilerin görevi bu kadar yıkılmış şehirlerde muhalefet belediye başkanıyla uğraşmak mı şehri için faaliyet göstermek mi? Vali seçimi onlara kazandırmak için maddi manevi uğraştı. Mahalle mahalle gezip iktidar için oy istedi. Vali öncelikle devlet işleriyle uğraşmalı. Siyasetten uzak, insanların dertleriyle uğraşmalı."

"BİRÇOK SEÇMEN HATAY'A KAYDIRILMIŞ"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Lütfü Savaş, depremin bütün sorumluluğunun Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yüklenildiğini, depremden bu yana kendisi ile ilgili 400 milyona yakın negatif tweet atıldığını ve bu depremin tek sorumlusunun CHP ile kendisiymiş gibi gösterildiğini söyledi. Savaş, "Şu bir gerçek ki hükumet bu depremin altında kaldı. Şu anda Hatay'da 50 milyar dolardan fazla rant var. İktidar rant peşinde koştuğu için o rantı kendi yandaşlarına paylaştırmak amacıyla seçimi kazanmak istiyor. Burada yazmadığımız birçok şey var zaten. Onun dışında birçok seçmenin Hatay'a kaydırıldığını biz tespit ettik." dedi.

Savaş, ölü seçmen iddiasıyla ilgili soru üzerine, "Ölmüş insanların seçmen listesinde nasıl olduğunu sorgulamak gerekiyor. 14 ayı aşkın geçen sürede kanunen ölmüş insanların normla şartlarda en geç 5 gün içerisinde yüksek seçim kuruluna bildirilmesi gerekiyor. 3 bin 389 hayatını kaybetmiş insanların seçmen listesinde olması sizce de manidar değil mi? Onların oy kullanıp kullanmadığı, sandıklar açılıp tutanaklara ve imza sirkülerine bakarak belli olacak." ifadelerini kullandı.

YSK önündeki konuşmasının ardından yandaki Zafer Parkı'na geçen Savaş ve beraberindeki heyet, burada toplanan kalabalıkla buluştu. Lütfü Savaş burada da Hatay'ın iradesine sahip çıkılacağını belirterek, YSK'yı adaletli olmaya davet etti.