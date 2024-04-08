Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde Furkan Uzunoğlu (28) ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı C.G. (28) arasında gece saatlerinde sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sinir krizi geçiren C.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Uzunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.