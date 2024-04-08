YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde; Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, yüzde 44,48, CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy aldı. Öntürk'e önceki gün mazbatası verilirken, CHP YSK'ya başvurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüşerek, 86 sayfalık itiraz dilekçesi sundu. Dilekçede, Hatay'da 'oyların yeniden sayılması', bu reddedilirse 'geçersiz oyların sayılması', bu da reddedilirse 'seçimin yenilenmesi' talep edildi. YSK, saat 14.00'te CHP'nin Hatay için yaptığı itiraz ile yine farklı seçim çevreleri için yapılan itirazları görüşmek toplandı. Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin talepleri reddedildi.

ARDAHAN, IĞDIR, BİTLİS İÇİN KARARLAR

Öte yandan AK Parti'nin Ardahan'da ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi; Bitlis Tatvan'da ise oyların yeniden sayılması yönündeki talepleri reddedildi. Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır'ın Aralık ilçesinde seçimin yenilenmesine yönelik talebi de yine YSK tarafından reddedildi.