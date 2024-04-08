Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 26 kişi yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında aranan zanlıların da olduğu 26 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 17:28, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:13
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aramada, 385 sentetik ecza hap, 56,19 gram sentetik uyuşturucu, 1 pompalı tüfek, 4,74 gram esrar, 2 esrarlı sigara, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Ekipler, aralarında silahla tehdit, özel belgede sahtecilik ve kadına karşı basit yaralama, uyuşturucu kullanmak suçlarından aranan şüphelilerin de olduğu 26 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.