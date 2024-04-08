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Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 18:09, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:10
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Erdoğan Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından telefon görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Görüşmede, Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri ve küresel gelişmeler ele alındı. Seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye-Endonezya arasındaki köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine; iki ülkenin savunma sanayii, askeri, ticari, finansal temaslar başta olmak üzere her alanda iş birliklerinin karşılıklı güven ve ülkelerin menfaatleri çerçevesinde ilerletileceğine dair beklentisini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda Endonezya ile güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu, iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının en uygun zamanda yapılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Subianto'nun Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti" ifadelerine yer verildi.

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