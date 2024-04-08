Mersin'de silahla vurulan hamile kadın öldü

Olay yerine ulaşan ekipler, hamile olan Kırmızı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bahçe Mahallesi'nde, aile sağlığı merkezinden çıktıktan sonra sokakta henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından önü kesilen Besra Kırmızı, silahla başından vuruldu.

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