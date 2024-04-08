Bolu'da sunta fabrikasında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralandı

Ağır yaralanan Onur D, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer işçiler ise Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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