Duvara çarpan motosikletin sürücüsü hava astsubay öğrencisi Emir öldü

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Dokuzeylül Mahallesi Betontaş Yolu Sokağı'nda meydana geldi. Emir Furkan Çayır'ın kontrolünü yitirdiği plakasız motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı öğrencisi olduğu öğrenilen gencin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.