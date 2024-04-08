Özhaseki: Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
TFF seçim tarihini resmen açıkladı
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
'Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz'
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı aldık
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 490 bin liraya yükseldi
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
YSK'dan CHP'nin Hatay itirazına ret
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Cevdet Yılmaz: Sürdürülebilir büyümeyi sağlamaya kararlıyız
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Niğde'de toprak altındaki patates deposu çöktü: 2 ölü, 4 yaralı
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Onlar her yerde var! Hayata dokunan meslek liseleri
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Pınarbaşı Belediyesine 'kayyum' atandı
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Bakanlıktan 'araç kiralama' iddialarına dair açıklama
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
Dev AVM'ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
AK Parti'de seçimin röntgeni çekilecek: 4 il odak noktası
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bakanlık KDV kayıp ve kaçağı için harekete geçti
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişi öldü
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
Kredi kartı büyümesi bu yıl ilk kez %100'ün altında
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4 yıllık reform dönemi başladı! İlk hedef belli oldu
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
4.5 ay sonraki ilk toplantının mesajı 'reform'
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
İkinci el pazarında fiyatlar dengeye oturdu, hareket başladı
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiasına yalanlama
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
Fenerbahçe, Süper Kupa'da sahadan çekildi
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
İnternet kullanıcılarına kişisel veri uyarısı
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
YSK'dan Siverek, Halfeti ve Ürgüp kararı
TFF seçime gidiyor!
TFF seçime gidiyor!
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Van'da askeri araç devrildi: 1 askerimiz yaralandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özhaseki: Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var; tam 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız. Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 20:50, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 20:46
Yazdır
Özhaseki: Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var

Özhaseki, Hatay Valiliğini ziyaretinde, girişte sergilenen 6 Şubat 2023 depremlerinin fotoğraflarını inceledi. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Özhaseki'ye, Vali Mustafa Masatlı mozaik taşlı tablo hediye etti. Bakan Özhaseki, Vali Masatlı ile basına kapalı görüştü.

Ziyarette, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve diğer ilgililer de yer aldı.

Bakan Özhaseki, ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü EXPO Kisecik'teki makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özhaseki, Hatay'ın demografisinin, hoşgörü ve barışçı ortamının, kültürünün önemine değinerek her şeyiyle Türkiye'de örnek gösterdikleri bir vilayet olduğunu söyledi.

Bundan dolayı gece gündüz Hatay'ı düşünerek projeler yapmaya devam ettiklerini anlatan Özhaseki, bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı kararın Hatay için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Özhaseki, bundan sonra hizmet döneminin olduğunu ifade ederek, "Eskiler şöyle söylerlerdi; seçim biter, geçim başlar. Bu geçimin en güzel yapılacağı günlerdeyiz şimdi. Herkesi kucaklayarak, yaraları sararak, önümüzdeki günlerde Hatay'ı eski şaşalı günlerine döndürmek için elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız, bunun çabası içerisindeyiz." dedi.

"Şu anda 144 bin bağımsız birimin inşaatı devam ediyor"

Hatay'ın depremde en fazla zarar gören şehir olduğuna vurgu yapan Özhaseki, kentte binlerce konut ve iş yerinin yıkıldığını anımsattı.

Kendilerine, bu hasarın altından kalkabilmenin ve bir an önce yaraları sarabilmenin düştüğünü dile getiren Özhaseki, bunun için de gece gündüz demeden uğraştıklarını söyledi.

Özhaseki, tüm bakanlıkların ekipleriyle bölgede olduğunu, şimdi de belediyenin desteğiyle çok daha hızlı şekilde yaraları sarmaya devam edeceklerini anlatarak, "Tabii 310 bin civarında hasarımız var ama biz de bir taraftan bütün ilçelerimizde de işe başladık. Yani gerek Antakya'mızda, Defne'mizde, İskenderun'da, Kırıkhan'da, Hassa'da her yerde inşaatlar başlattık. Sadece Hatay merkezimizde 19 yerde şantiyemiz var, şu anda 144 bin bağımsız birimin inşaatı devam ediyor, bir taraftan köy evlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Özhaseki, bir taraftan da yerinde dönüşüm yapmak isteyen vatandaşların müracaatını değerlendirdiklerini anlattı.

Dünya Bankasından Hatay için 14,2 milyar lira kredi

Şehirde altyapının tamamıyla çökmüş vaziyette olduğuna dikkati çeken Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece biz ara ara buralarda yaptığımız revizelerle veyahut da geçici olarak vatandaşımızın ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla yaptığımız çalışmalarla işi ayakta tutuyoruz, bunlar da sürdürülebilir değil. Dünya Bankasından elde ettiğimiz özel bir kredi var, tam 14,2 milyar lirayı Hatay için kullanacağız.

Projelerimiz hazır, önümüzdeki günlerde ihalelere çıkacağız. Bir taraftan su şebekelerinin tamamını yenileyeceğiz, depolarımızı yapacağız, bir taraftan kanalizasyonu, hatlarımızı yapacağız, bir taraftan da arıtma tesislerimizi gözden geçirip, onları da belediyemizle birlikte en faal bir şekilde çalışacak hale getireceğiz."

Özhaseki, bütün bunlar yapılırken inşaatların da devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gündem maddesinin deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buraların altyapısıyla, üstyapısıyla ne durumda olduklarını devamlı surette sorguluyorlar, takip ediyorlar. Biz burada Bakanlık olarak hep var olacağız zaten. Valilik zaten sağ olsun üzerine düşeni yapıyordu, adeta bir belediye gibi çalışıyordu, çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize, Allah razı olsun. Belediye işleri gibi hep Valimizle takip ediyorduk. Şimdi de inşallah belediye tarafında, büyükşehir tarafında ve ilçelerimizde hep birlikte kol kola gireceğiz, Hatay'ı ayağa kaldırmanın hesabını yapacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber