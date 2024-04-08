Batman'da minibüs devrildi: 8 yaralı
Batman'ın Sason ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 21:59, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 22:01
Çalışırlar köyünden ilçe merkezine yolcu taşıyan Yahya Yaşar idaresindeki minibüs, Yolüstü köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 2'si buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.