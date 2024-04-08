Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Sürücüler, Fışkınlı ve Yusmak ile motosiklette bulunan Yavuz Yamuç'un (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.

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