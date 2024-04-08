Ramazan ayının son teravih namazı kılındı
Vatandaşlar, ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camileri doldurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2024 23:16, Son Güncelleme : 08 Nisan 2024 23:12
Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Fatih ve Büyük Çamlıca camileri ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere kentteki camilere giden İstanbullular, teravih namazı için saf tuttu.
Ankara'da vatandaşlar Ramazan ayının son teravih namazını kılmak için Kocatepe Camii'nde saf tuttu.
Yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşayan vatandaşlar, yapılan duaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.
Teravih namazına kadınların ve çocukların da ilgi gösterdiği görüldü.