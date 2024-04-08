TEM'de otomobil takla attı

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre iki şeritten sağlandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada sürücü Yaşar Yılmaz ve oğlu Furkan Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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