9 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları
9 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Eski Fuar Alanı'nda AK Parti İl Başkanlığı Bayramlaşma Merasimi'ne katılacak.
(Kayseri/13.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan'ı Pendik Stadı'nda konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
2- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet, karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük mücadelesi ilk maçında Türk Hava Yolları ile VakıfBank karşılaşacak.
(İstanbul/13.00)