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100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız

Dünyanın beş kıtasından Türkiye'ye turist getiren Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Körükçü, Türkiye'de bu yıl otel ve uçak bilet fiyatlarının yüzde 40 arttığını belirterek "Turizm Bakanlığı da müze fiyatlarını iki katına çıkardı. Turizmde Avrupa'ya göre pahalı hale geldik. Yunanistan ve Mısır bile bizden ucuz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 08:12, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 08:25
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100 dolar ile tatil dönemi bitti! Artık Avrupa'dan pahalıyız

Geçtiğimiz yıl 56,7 milyon turist ve 54,3 milyar dolar gelir ile kapatan turizm sektörü bu yıl 60 milyon turist 60 milyon dolar hedefliyor. Ancak dolar kurunun enflasyon ve faizin gerisinde kalması Türkiye'yi turizmde pahalı bir ülke haline getiriyor. 23 ülkedeki turizm ofisiyle incoming hizmeti veren Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü konaklama ve seyahat ücretlerinin arttığını ifade ederek, "Bu yıl Turizm Bakanlığı müze fiyatlarını iki katına çıkardı. Uçak bilet fiyatları ve konaklama ücretleri geçen yıla göre yüzde 40 artış gösterdi. THY ile gidiş-dönüş 1.700 doları buluyor. Avrupa'ya göre pahalı hale geldik. Şu an Yunanistan ve Mısır bizden ucuz" dedi. Bunun otel doluluk oranlarına yansıdığına dikkat çeken Körükçü "İstanbul'da nisan ayının ilk haftasına göre doluluk oranları geçen yılın aynı dönemini göre düşüş var. Doluluk oranı geçtiğimiz yıl yüzde 90 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 70'e geriledi" diye konuştu.

1 MİLYON GECELEME
Körükçü, Dorak Grup olarak geçtiğimiz yıl dünyanın beş kıtasından 480 bin turisti ağırladıklarını, bu yılki hedeflerinin ise 600 bin turist olduğunu söyledi. Yılda 10 milyon geceleme gerçekleştirdiklerini anlatan Körükçü, şunları kaydetti: Nevşehir merkezli bir şirket olduğumuz için yatırımlarımız ağırlıklı olarak Kapadokya'da bölgesinde. Kapadokya'nın en lüks kaya oteli Sacred Mansion'ı açtık. Dünyanın 64 ülkesinde bulunan Dinner in The Sky'ın ilkini Kapadokya'ya getirdik. Dünyaca ünlü Japon şef Hiroki Tekamura imzası ile Takesushi Restoranı Ürgüp'te açıyoruz. Bu sene açtığımız Kapadokya'nın ilk gece kulübü Flue Club'da ünlü isimler sahne alacak. Temmuz 2024'te de Ankara'nın doğusundaki en lüks otel olacak Marriot Hotel Kapadokya'yı ziyaretçilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz.

KAPADOKYA'DAN İKİ KATI GELİR
Yılda 4 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken Kapadokya'nın, son dönemde artan popülaritesiyle dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yer aldığını vurgulayan Körükçü "Kapadokya'da balon hizmeti de veriyoruz. Başta Japonlar, Çinliler ve Koreliler olmak üzere doğa ve kültür turizmi tutkunu yabancıların seyahat listelerinde baş sıralarda yer alan Kapadokya, en fazla para harcayan turist kitlesini çeken bölge konumunda. Bölgede ortalama turist harcaması İstanbul'un iki katı, yani ortalama 1.500 dolar. Buna rağmen Kapadokya'da oteller yüzde 100 dolu. Bu yılki 50 milyar dolar turizm gelirinin yaklaşık 10 milyar doları da buradan gelecek. 2025'te ise Kapadokya'nın 10 milyon turiste ulaşma potansiyeli var" dedi.

KAPADOKYA'YA DEVASA AKVARYUM
Kapadokya'ya Türkiye'de benzeri olmayan bir tema park kazandıracaklarını belirten Körükçü "Tema parkta 20 bin metrekarelik taşların arasına oyulmuş bir akvaryum olacak. Benzerini Kanada'da gördüğümüz bu akvaryumun büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz" dedi.

SAĞLIK TURİZMİNE ADIM ATIYOR
Dorak, sağlık turizmine de adım atıyor. Dorak Health şirketi ile sağlık turizmi alanında faaliyet göstereceklerini belirten Ahmet Serdar Körükçü, 23 ülkedeki ofislerinde sağlık turizmi departmanları kurmaya başladıklarını söyledi. Körükçü "Faaliyette bulunduğumuz ülkelerden ülkemize saç ekimi, estetik, mide küçültme gibi operasyonlar için turist getireceğiz. Başlangıçta bu alana yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. İstanbul ağırlıklı olmak üzere 50'yi aşkın anlaşmalı kurum ve doktorumuzla Türkiye'nin sağlıktaki potansiyelini dünya ile buluşturacağız" dedi.

HALKA ARZ OLACAK, 10 OTELE 300 MİLYON DOLAR YATIRACAK
Turizmden kuyuma deriden seramiğe, halıdan tekstile, yeme içmeden madenciliğe kadar 65 markası bulunan Dorak Holding, yatırım hamlelerinde hız kesmiyor. Bu yılın ilk yarısında halka açılmayı planlayan firma, buradan elde edeceği gelirin tamamını yatırımlarda kullanacak. Bu kapsamda 10 tane şubesi bulunan yabancı bir otel zincirini almak için görüşme yapan firma 300 milyon doları gözden çıkardı.

Körükçü "İkisi İstanbul'da, biri Kuşadası'nda, diğerleri de Kapadokya'da olmak üzere toplam 12 otel ile hizmet veriyoruz. İstanbul'da Hilton'un Curio Collection markası altındaki ilk oteli Hagia Sofia Mansions'ın işletmesini de 25 yıllığına biz yürütüyoruz. Türkiye'de 4, yurt dışında ise İspanya, İtalya, Almanya, Prag, Hırvatistan ve Avusturya'da otelleri olan 10 otelli bir zinciri satın alacağız. Pamukkale'de devam eden otel yatırımımızı 2025 yılında açacağız. Bodrum'da da 300 odalı bir otel planlamamız var" dedi.

Türkiye'nin ilk ve tek balık zinciri olan Sur Balık markalarından da bahseden Körükçü "Sur Balık'ın yurt dışında Dubai'ye de şubesini açtık. 2025'te New York ve Londra'da da Sur Balık açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Japon ve Tayvanlı ortaklarla yurt dışında yatırımlar planlıyoruz. Bütün yeni yatırımlarımızın ciromuzu yüzde 20 oranında artırmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Körükçü, 2023 yılını 700 milyon dolar ciro ile kapattıklarını, yıl sonu hedeflerini ise 1 milyar dolar olarak açıkladı.

ÖMER TEMÜR

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