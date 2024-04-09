4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 10:15, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:19
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.