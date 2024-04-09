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Dolar, güne değer kazancıyla başladı

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,2140 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 10:58, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:59
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Dolar, güne değer kazancıyla başladı

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 32,0146'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 32,2140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 34,9830, sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 40,7640'tan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 104,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi ise şu sıralarda yatay bir seyir izliyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini ifade eden analistler, söz konusu fiyatlamalarda bankanın yıl içerisinde toplamda 75 baz puan yerine 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin öne çıkmaya başladığını dile getirdi.

Enflasyon verileri öncesi para piyasalarında, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 51 ve temmuzda yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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