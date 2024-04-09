Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Nisan'da Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 16:05, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:44
MSB'den yapılan açıklamada, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.