Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 16:17, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:05
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Şarköy ve Kapaklı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.