İstanbul'da 5 katlı binada balkon çöktü
İstanbul Kartal'da 5 katlı binanın birinci katındaki balkon çöktü. Bu sırada balkonda bulunan 63 yaşındaki bir kadın düşerek yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken bina boşaltıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 16:30, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:13
Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada birinci kattaki dairenin balkonu saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü.
Çökme sırasında balkonda bulunan 63 yaşındaki Ayşe Bulduk da balkon ile birlikte aşağı düştü.
Sesleri duyan mahalle sakinleri ve esnaflar olay yerine koştu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.