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Bakan Özhaseki: İnsanların gönüllerindeki yerimizi perçinleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son seçimde de yine sizler destek verdiniz. 30 yıldır devam eden belediyecilik serüveni devam ediyor. Ufak bir ihtarı gördük, anladık onu da. Kendimize biraz daha çekidüzen vereceğiz daha çok gayret edeceğiz, daha çok çalışacağız, daha çok hizmet edeceğiz. İnsanların yine gönüllerindeki yerimizi perçinleyeceğiz bundan hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 16:39, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:22
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Bakan Özhaseki: İnsanların gönüllerindeki yerimizi perçinleyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'ye gelerek, AK Parti İl Başkanlığı'nın Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan eski fuar alanında düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. Programda AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye başkanları ile partililer ve vatandaşlar yer aldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Her güzelin kusuru olurmuş, bu güzel coğrafyanın iki tane kadersiz tarafı var. Birisi bitmek bilmez terör örgütleri. Yurt dışı desteklidir. Aynı ülkeleri desteklerler, dost gibi gözükürler. Bu ülkenin iyiliğini istemezler. Bizim tarihimize, tarihte üstlendiğimiz misyona bizim inancımıza karşılar. Bundan dolayıdır ki envaiçeşit yer altında fitne örgütlerini desteklemeye devam ederler. Bir taraftan PKK'yı, FETÖ'yü, aşırı sol gruplarını, bir taraftan da IŞİD'i desteklerler. Bunlar hep aynı adamlar, aynı ülkeler. Bunlara karşı son 50 yıldır verdiğimiz mücadelede çok şükür bizler millet, devlet olarak galip geldik. Bu milletin başına bela olan bu örgütleri çok şükür son 20 yıllık iktidarımızda bir toprağa gömdük, yüze yüze kuyruğuna geldik. AK Parti ailesi olarak başınızı her zaman dik tutun" dedi.

'MANEVİ ZARARI ÖLÇECEK BİR ALET İCAT OLMADI'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisinden de bahseden Bakan Özhaseki, "Son depremde 850 bin bağımsız birim yıkıldı. 18 il etkilendi ve 14 milyon insan bundan zarar gördü. Bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket deprem. Bundan önce böyle büyük felaketle karşılaşmamıştık. Zarar milyarlarca dolar. Manevi zarar mı soruyorsunuz? Emin olun manevi zararı ölçecek bir alet icat olmadı. Şu anda tam bin şantiyede 110 bin kişilik bir orduyla alışıyoruz. 4 bin 333 köyde çelikten köy evleri yapıyoruz ve 76 bin konutu teslim ettik. Bundan sonra da her ay 10 bin 15 bin evi teslim etmeye devam edeceğiz. Bizler büyük bir milletiz. Büyük bir devletiz " diye konuştu.

'UFAK İHTARI GÖRDÜK'

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mehmet Özhaseki, "30 yıldır devam eden belediyecilik serüveni devam ediyor. Ufak bir ihtarı gördük, anladık onu da. Kendimize biraz daha çekidüzen vereceğiz daha çok gayret edeceğiz, daha çok çalışacağız, daha çok hizmet edeceğiz. İnsanların gönüllerindeki yerimizi perçinleyeceğiz bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ben bu vesileyle bir kez daha sizlerin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

'YALAN VE İFTİRALARA BAŞLADILAR'

31 Mart seçimlerinde muhalefetin Gazze üzerinden olumsuz propaganda yaptığını söyleyen AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "Bakın tüm dünya bilir ki; Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin bölgesindeki en hassas insanların başında geldiğini bilir. Gidin Gazze'ye, gidin Filistin'e, sokaklarından o soykırımcı İsrail'in soykırım yaptığı, insanları bombaladığı bölgelerde Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini görürsünüz. Recep Tayyip Erdoğan'a dua edenleri görürsünüz. 'Türkiye' dediğinde Recep Tayyip Erdoğan diye sarılan insanları görürsünüz" dedi.

'BİRDENBİRE FİLİSTİNLİ OLDULAR'

Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım için çabalarının devam ettiğini de söyleyen Elitaş, "Havadan, insani yardım yapmak için uğraş veriyorsunuz. Öbür taraftan da birileri İsrail'le ilgili yapılan Gazze'yle, Filistin'le ilgili yapılan işlerin farklı şekilde değişik noktalara götürmeye çalışıyorlar. İnşallah buna fırsat vermeyeceğiz. Sağduyulu Türk milleti de buna fırsat vermeyecek. Bizim Suriye tezkeresine 'hayır' diyenler, şu anda Filistinli olmaya başladılar. Filistin'e yardım diye çıkarmaya çalıştığımız kanun tekliflerini uluslararası sözleşmeleri tersleyenler, elinin tersiyle itenler PKK'nın siyasi temsilcisinin vasıtasıyla demlenenler şu anda birdenbire Filistinli oldular. Hamas'ın yaptığı mücadeleyi, gayreti, terör örgütü diye ilan edenler, şimdi Filistinci ve Gazzeli oldular. Yani bu ikiyüzlü bu samimiyetsizliği, değerli kardeşlerimiz, Türk milleti değerlendirecektir ve onlara tarih önünde hesap soracaktır. Seçim bitti. Artık kardeş olma zamanı, artık hizmet etme zamanı" dedi.

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