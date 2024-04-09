Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı
Oto yıkama fiyatlarında son dönemde artış dikkat çekiyor. Geçen yıla göre neredeyse 2 kat artış söz konusu. Oto yıkama işletmecileri ise artışın nedenini işçi ücretleri, elektrik ve su faturası giderleri olarak belirtiyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 17:40, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:31
Zamlarla beraber oto yıkama ücretleri geçen yıla oranla 2 kat arttı.
Fiyatlar semtlere, aracın temizlik durumuna ve aracın büyüklüğüne göre değişebiliyor.
Fiyatları pahalı bulanlar aracını kendi yıkamayı tercih ederken oto yıkamacılar da işlerin yoğunluğunun azaldığını söylüyor.
İstanbul'da yıkama fiyatları ise 350 lira ile 800 lira arasında değişkenlik gösteriyor.