Oto yıkama ücretleri ikiye katlandı

İstanbul'da yıkama fiyatları ise 350 lira ile 800 lira arasında değişkenlik gösteriyor.

Fiyatları pahalı bulanlar aracını kendi yıkamayı tercih ederken oto yıkamacılar da işlerin yoğunluğunun azaldığını söylüyor.

Fiyatlar semtlere, aracın temizlik durumuna ve aracın büyüklüğüne göre değişebiliyor.

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