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Bayram tatili dönüşü için teyakkuz! Tarih belli oldu, hiçbiri şehre giremeyecek

Kocaeli'de, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dönüşünde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar kente girişleri yasaklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 20:10, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 20:03
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Bayram tatili dönüşü için teyakkuz! Tarih belli oldu, hiçbiri şehre giremeyecek

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önleyebilmek adına çeşitli tedbirler aldı.

Buna ilişkin, tatil dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar seyir yapmaları yasaklandı.

Bu tarihler arasında D-100 (İstanbul- Kocaeli- Sakarya- Ankara Karayolu), D-130, D-575, D-595 (İzmit- Yalova- Bursa Karayolu), O-4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O-5 (İstanbul-Osmangazi Köprüsü- İzmir Otoyolu) ve O-7'yi (Kuzey Marmara) kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araç sürücülerin, valilik tarafından belirlenen park alanlarında bekletileceği öğrenildi.

Araçların bekleyebilecekleri tesisler şöyle:

  • D100 Ankara'dan geliş Ormanya Otoparkı
  • D100 İstanbul'dan geliş Hilal Petrol Tesisleri
  • D130 Yalova'dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu
  • TEM Otoyolu Ankara'dan geliş Tepetarla Tesisleri
  • TEM Otoyolu İstanbul'dan geliş Doğalhane Tesisleri
  • Osman Gazi Köprüsü'nden geliş Oksijen Tesisleri

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