Bayram tatili dönüşü için teyakkuz! Tarih belli oldu, hiçbiri şehre giremeyecek

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önleyebilmek adına çeşitli tedbirler aldı.

Buna ilişkin, tatil dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar seyir yapmaları yasaklandı.

Bu tarihler arasında D-100 (İstanbul- Kocaeli- Sakarya- Ankara Karayolu), D-130, D-575, D-595 (İzmit- Yalova- Bursa Karayolu), O-4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O-5 (İstanbul-Osmangazi Köprüsü- İzmir Otoyolu) ve O-7'yi (Kuzey Marmara) kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araç sürücülerin, valilik tarafından belirlenen park alanlarında bekletileceği öğrenildi.

Araçların bekleyebilecekleri tesisler şöyle: