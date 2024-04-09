DMM 'İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor' iddiasını yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Merkezden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası doğru değildir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır.

Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."