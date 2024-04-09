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Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti

Kırmızı et fiyatlarındaki artış vatandaşları başka tercihlere yöneltti. Bayram öncesi vatandaşlar alternatifi balıkta buldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 21:22, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:23
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Kırmızı et fiyatları yükseldi, vatandaşın tercihi değişti

Muş'ta Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar alışveriş telaşına kapıldı. Kırmızı etin kilosunun 400 TL'ye çıktığı Varto ilçesinde vatandaşlar balık ve beyaz ete yöneldi.

"Balıkçılar da durumu fırsata çevirdi"

Kırmızı etin fiyatını yüksek bulan Veysel Mertyüz adlı vatandaş, balığa yönelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Balıkçıların da bu durumu fırsata çevirdiğini dile getiren Veysel Mertyüz, "Ete yapılan zamla birlikte fiyatlar oldukça yüksek. Biz de mecburen balık ve tavuk etine yöneldik. Balık çok rağbet gördüğü için fiyatları da arttı. Geçen hafta kilosu 50 TL olan sazan balığı bugün 70 TL'ye olmuş" diye konuştu.

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