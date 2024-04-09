Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada
Şanlıurfa'da, kamyonetin kasasında 9 kadının yağmur altında tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Nisan 2024 21:40, Son Güncelleme : 09 Nisan 2024 21:42
Balıklıgöl bölgesindeki Akarbaşı Caddesi'nde otobüs durağına yanaşan kamyonetin kasasına 9 kadın bindi.
Kadınlar üstü açık kamyonette korunaksız şekilde ayakta seyahat etti.
Kadınlar sırılsıklam olurken, bir süre sonra kamyonet gözden kayboldu.
Kadınların trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.