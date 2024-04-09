Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Çarıklı Mahallesi Şahintepe mevkiinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

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