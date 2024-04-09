Çorum'da korkutan deprem

2024'ün ilk günlerinde 4.2 büyüklüğünde bir depremle sallanan Çorum'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Deprem kısa süreliğine korku ve paniğe neden oldu.

KANDİLLİ VE AFAD PEŞ PEŞE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem, Çatak-Osmancık mevkiinde saat 22.17 sıralarında yerin 7.3 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD ise depremin merkez üssünü İskilip olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem yerin 7.0 km derinliğinde oluştu.

DAHA ÖNCE 4 ÜSTÜNDE DEPREMLE SALLANMIŞTI

Çorum'da 10 Ocak 2024 tarihinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrasında şu uyarıyı yapmıştı:

"Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum'da 4,3 deprem oldu. Bu sığ deprem KAF'a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor."