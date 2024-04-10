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10 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

10 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 05:59, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 06:02
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10 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

- İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Fatih Camisi'nde kılacak.

(İstanbul/07.04)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Beştepe Millet Camisi'nde eda edecek.

(Ankara/06.49)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatuniye Camisi'nde bayram namazını kılacak, Manisa Öğretmenevi'nde Valilik bayramlaşma törenine katılacak.

(Manisa/07.12/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bayram namazını Çamlıca Camisi'nde kılacak, burada vatandaşlarla bayramlaşacak.

(İstanbul/07.04)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şeyh Edebali Camisi'nde bayram namazını kıldıracak, hutbe irat edecek.

(Sakarya/06.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlaşma programına katılacak, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığını ziyaret edecek, Fener Mahallesi Polis Sosyal Tesislerinde Emniyet Teşkilatı mensuplarıyla bayramlaşacak ve İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunacak.

(Rize/14.30-17.30)

2- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacakları ilk maç öncesi bir oyuncusuyla Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, sarı-lacivertli takım son çalışmasını burada yapacak.

(Pire/18.30/19.00)

3- Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi ağırlayacakları ilk müsabaka öncesi Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Pire/16.00)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında TOFAŞ, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımını konuk edecek.

(Bursa/19.00)

5- Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine konuk olacak.

(Londra/21.00)

6- Voleybol Sultanlar Ligi'nin play-off 5-6'ncılık ilk maçında Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'yu ve 7-8'incilik ilk maçında ise Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/Antalya/15.00)

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