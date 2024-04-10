'Türk tarihi sandıkta yazılmadı'

İsim vermeden CHP lideri Özgür Özel'i de eleştiren MHP lideri "'Cam tavanı kırdık' diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" dedi.

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