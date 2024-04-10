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'Türk tarihi sandıkta yazılmadı'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'deki soykırımı, İran ile İsrail arasındaki gerilimi hatırlatarak, "Tüm dünyanın bayramların manevi iklimine muvafık ve müzahir şekilde kucaklaşması, münakaşayı ve hegemonya mücadelelerini ikame edecek iyi niyetli, dostane ve kalıcı ilişki ağlarının kurulması yaşanabilir bir dünya için elzemdir" dedi.

Kaynak : Milliyet
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 07:16, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 07:17
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'Türk tarihi sandıkta yazılmadı'

İsim vermeden CHP lideri Özgür Özel'i de eleştiren MHP lideri "'Cam tavanı kırdık' diyenlerin Türk devletinin çatısını ve Türk milletinin varlığını dinamitlemesine asla fırsat verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti sandıkta kurulmamıştır. Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" dedi.

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