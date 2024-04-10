ASELSAN'dan Latin Amerika atağı
ASELSAN, Latin Amerika'da uzun dönemli büyüme stratejisi ve ihracat potansiyeline katkı sağlayacak olan Şili'nin başkenti Santiago'daki ofisinin açıldığını duyurdu.
Kaynak : Milliyet
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 07:18, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 07:19
Açılışta, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz hazır bulundu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Stratejik bir noktadaki ofisimizle bölgede büyümeyi hedefliyoruz" dedi.