Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul ve Ankara için yeni tedbirler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan bayram tedbirlerine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan "Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge" kapsamında, BAYRAM TATİLİ dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILABİLMESİ İÇİN KAMYON, ÇEKİCİ ve TANKER cinsi araçların;

️ 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den

️ 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar;

❌İSTANBUL İSTİKAMETİNE:

📌D-100 karayolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren,

📌D-110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren,

📌O-4 ve D-750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,

📌O-7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren,

📌D-100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren,

📌D-160 ve D-750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,

📌O-5 otoyolu, D-575 ve D-595 karayolunda Bursa ilinden itibaren,

📌D-650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren.

❌ANKARA İSTİKAMETİNE

📌D-300 karayolunda İzmir ilinden Afyonkarahisar iline kadar,

📌D-260 karayolunda Afyonkarahisar ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar,

📌D-200 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden Ankara iline kadar arada kalan girişler dahil

SEYİRLERİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR.

Bu tür araçları kullanan şoförlerimizin İstanbul ve Ankara istikametine seyahatlerinde bu tarihlere uymaları büyük önem taşımaktadır.