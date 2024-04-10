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Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Bu oyuna düşmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 08:42, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 08:44
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Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Bu oyuna düşmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye devlet ve millet olarak çok büyük meselelerle karşı karşıya. Yeni bir süreçteyiz yeni yüzyılın ikinci evresi Türk milletinin tekrar yükselişi direnişidir. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı vardır.

Siyasi partilerimizde karmaşa, çatışma, birbirlerine karşı aşırı derecede yalan sömürüsü yapılmaktadır. Bu gidişat iyi değildir. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamak sonra da ülkeye siyasi istikrar getirmek daha sonra da büyük Türkiye'nin inşasında ortak iradesini ortaya koyarak güçlü Türkiye'nin yükselişinde katkıda bulunmalıdır.

Televizyonları çok yakından takip ediyoruz, konuşmacıları dikkatle dinliyoruz. Yorumların hepsi yerelleşme, cepheleşme ve ayrışmaya yönelik söylemlerle devam ediyor. Buna da son vermek lazımdır. Basın mensuplarımızın değerlendirmelerinin Türkiye'nin hedefleriyle paralel olması lazımdır. Buna dikkat edilmemektedir. Bir konuda kanaatimi söylemek istiyorum: Türkiye'de siyasi tartışmalar, kongreler, yeni yeni adaylar ortaya çıkarmalar süregelmektedir. Her seçim sonrası bir suçlu aranır. Bu suçlu partilerin yönetiminde değil, yönetiminin dışında unsurlar aracılığıyla partilerdeki yenileşmeye yönelik gayretler olarak kendini göstermektedir. 6'lı masa Türk siyasetinde önemli bir örnektir. Partiler kongre kararı alarak yenileşme gayretindedir. Benim düşüncem şudur: Bizden ayrılmış olan bir grup arkadaşımız İYİ Parti'yi kurmuşlardır. İYİ Parti, TBMM'de temsil edilen bir siyasi kurumdur. Şu an için 104 tane siyasi kurumumuz var. Bunlar demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Ancak 34'ü siyasi seçime katılabilmektedir. Bu seçimler sonucunda ise birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak.

AKŞENER'E ÇAĞRI

Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin bugün tartıştığı konu 27 Nisan'da olağanüstü kongre. Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıllık siyasi hayatı boyunca bu tür davranışları yaşamıştır. Ayrışmalar olmuştur fakat sonuç itibariyle MHP ulu çınar gibi ayakta kalmayı başarmıştır. Şimdi önüne gelen aday olmaya çalışıyor. Bunlar en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek sayın Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmak isteyen insanların etrafında kenetlenerek Türkiye'nin etrafında kenetlenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan, siyasi hareketlerde komşuluk imkanını bulan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren olağan kongreyle genel başkan seçeceğine istişareyle partilerini güçlendirmelerini öneriyorum.

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