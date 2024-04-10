Beylikdüzü'nde pitbull dehşeti kamerada

Olay, 7 Mart Pazar günü, akşam saatlerinde, Gürpınar Sahili'nde bulunan bir büfenin önünde meydana geldi. Cem Mert Özer, hafta sonu ailesi ile gezmek için sahile gitti. Özer, kızına bir şeyler almak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpek, Özer'in sol bacağından ısırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kişiyi ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bacağına 28 dikiş atıldıktan sonra yürüyemeyen Cem Mert Özer, evde iyileşmeyi bekliyor.

Polis saldırgan köpeğin E.Ö. isimli büfe sahibine ait olduğu tespit ederek, şüpheliyi gözaltına aldı. Köpek de HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekiplerince tedbir amaçlı muhafaza altına alınarak belediye ekiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Köpeğin Cem Mert Özer'e saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin Cem Mert Özer'e saldırdıktan bir süre sonra bıraktığı görüldü.