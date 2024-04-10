Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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