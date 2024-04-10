Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 13:55, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 13:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.