Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 16:23, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:48
Ferhat Ç. yönetimindeki 60 ADR 167 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Yağmurlu köyü mevkisinde karşı yönden gelen Selcen A. idaresindeki 60 AAP 108 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Ferhat Ç'nin kullandığı otomobilde bulunan Nazife Ç. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.