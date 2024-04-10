Bilecik'te 5'inci kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Bilecik'te apartmanın 5'inci katından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Nisan 2024 19:07, Son Güncelleme : 10 Nisan 2024 19:08
Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokak'taki apartmanın 5 katında bulunan dairenin penceresinden düşen Bayram Güçlü (22) ağır yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.