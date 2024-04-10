Otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sürücü Şahin, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Ömer Şahin ile Mehmet Y. yola savrularak ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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